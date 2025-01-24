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Başkan Erdoğan Malatya’da 201 bininci deprem konutunu teslim etti
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Başkan Erdoğan Malatya'da 201 bininci deprem konutunu teslim etti

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 16:54

Deprem bölgesi yeniden ayağa kalkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da 201 bininci deprem konutunun anahtar teslimi gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "2024 sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İnşallah yıl bitmeden 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha güzel, güvenli hale getirene kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

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