Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Thani’ye TOGG hediye etti!

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Thani’ye TOGG hediye etti!

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Thani’ye TOGG hediye etti!
18.07.2023 20:48 - Son Güncelleme: 18.07.2023 20:51

OTOMATİK OYNAT

Güncel 05:30
Kayseri'de 15 askerin şehit...
Güncel 07:20
Türkiye’nin yerli otomobili...
Güncel 11:23
Başkan Erdoğan Körfez turunun...
Güncel 02:15
Fatih Özer hakkında 40 bin 462...
Güncel 02:37
Ankara’da MKE fabrikasında...
Güncel 07:10
MKE fabrikasında patlama!
Güncel 00:33
Ümit Özdağ'ın itirafları...
Güncel 01:19
AK Partili vekil Sözcü TV'nin...
Güncel 01:56
Hazine ve Maliye...
Güncel 03:56
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı:...
Güncel 01:20:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı...
Güncel 03:33
Hollywood diyeti Ufuk Özkan'ı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye TOGG hediye etti.

Güncel Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun ikinci durağı Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmede, Katar Emiri Al Thani, Başkan Erdoğan'a Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası Finali'nde Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.

Başkan Erdoğan ve Al Thani baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek. Başkan Erdoğan, görüşmelerinin ardından Al Thani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

Başkan Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretler çerçevesinde Katar'ın ardından yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de temaslarda bulunacak olan Erdoğan, 20 Temmuz'da ise KKTC'ye gidecek.

SON DAKİKA