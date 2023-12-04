Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Thani ile bir araya geldi!

Yüksek Stratejik Komite'nin 9'uncu toplantısına ve Körfez İş Birliği Konseyi 44. Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına başladı. Başkan Erdoğan, Lusail Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Al Thani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Al Thani ile tören kıtasını denetleyen Başkan Erdoğan, askerleri selamladı. Başkan Erdoğan ve Al Thani, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin 9'uncu toplantısına katıldı. Ortak anlaşmaların imzalanmasının ardından Başkan Erdoğan, Al Thani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.