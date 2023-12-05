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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023, 09:32 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023, 09:44

Sibel Bal Kotan atv Haber’e konuştu! Çelişkili ifadeleri dikkat çekti: ''Dilan Polat'ı tanımıyorum''

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı davada süreç devam ederken dosyada yer alan ve Polat çiftinin akladığı iddia edilen kara paranın bahis pantoniçesi Sibel Bal Kotan'a ait olabileceği iddia edilmişti. Sibel Bal Kotan iddialara ilişkin atv Haber'e konuştu.Çelişkili ifadeler veren Kotan, sosyal medyadan takip ettiği Dilan Polat için 'Tanımıyorum' dedi. Öte yandan Kotan Saint Lucia vatandaşılığı için 20 bin dolar ödediğini söyledi. Ancak Saint Lucia vatandaşlık ücretine başvurunun en az 100 bin dolar olduğu ortaya çıktı.

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