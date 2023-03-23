Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta 17 bin 902 konutun temelini attı!

Son dakika haberi! 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından önceliğinin deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması olduğunu ifade eden ve devletin tüm imkânlarını seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün deprem bölgesine gitti. İlk iftarı depremzedelerle yapacak olan Başkan Erdoğan 11 ilde eş zamanlı olarak 17 bin 902 konutun temelini attı. Erdoğan bir yılda 650 bin konut yapılacağını belirterek, "Yıkılan her binamızı yeniden yaparak şehirlerimizi inşa ve ihya ederek adım adım Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Deprem felaketi karşısında da aynısını yapacağız. " ifadelerini kullandı.