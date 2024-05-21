İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapmasına ilişkin mutabakat zaptını imzalamak için 16 Mayıs'ta Roma'ya gitti. İBB Başkanı İmamoğlu'na aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi çok sayıda CHP yandaşı ismin yer aldığı kafile eşlik etti. Her fırsatta "israf"tan dem vuran İmamoğlu ve yandaşlarının Roma'da kaldıkları Parco Dei Principi Grande Hotel'in tek gecelik fiyatının neredeyse 100 bin TL'yi bulması tepki çekerken İmamoğlu'ndan itiraf geldi. Ekrem İmamoğlu söz konusu gezide yandaş isimlerin masraflarının İBB bütçesinden karşılandığını itiraf ederek, "Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok." dedi.