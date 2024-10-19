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Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu
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Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024, 19:30 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024, 19:30

Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Batı'nın katil Netayanhu'nun elinde oyuncak olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "50 bin üzerinde insan dünyanın gözünün önünde katledildiler. Sustular, sindiler İsrail hükümetini alkışlamak dışında hiçbir şey yapmadılar" dedi. Öte yandan muhalefete de sert tepki gösteren Erdoğan, "Muhalefetin gevşekliği rahatlığı bizi alakadar etmez. Onlar rakı masalarında geyik muhabbetti çevirirken biz bölgemizdeki ateşi söndürme mücadelesi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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