Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Kabulde Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, terör örgütlerinin hem Türkiye hem Irak için güvenlik riskleri oluşturduğunu, tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadelenin iki ülkenin de huzur ve istikrarına hizmet edeceğini, Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin attığı olumlu adımların Türkiye'yi memnun ettiğini belirtti. Erdoğan'ın sürpriz bir şekilde İstanbul'da es-Sudani ile görüşmesi akıllara AK Parti Grubu'ndaki sözlerini getirdi. Başkan Erdoğan TBMM'de yaptığı konuşmada, terörle mücadele konusunda yeni müjdelerin olacağını ifade etmişti.