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Başkan Erdoğan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Zekeriya Yapıcıoğlu gürüşmenin ardından flaş bir açıklamada bulundu

Başkan Erdoğan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Zekeriya Yapıcıoğlu gürüşmenin ardından flaş bir açıklamada bulundu
05.01.2023 21:51

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'yla görüştü. Toplantı sonrası konuşan Yapıcıoğlu "Birkaç başlık vardı onları konuştuk. Bu başlıklardan bir tanesi seçimlerle ilgili" dedi.

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AK Parti Genel Merkezi'ne gelen ve AK Parti Genel Sekteri Fatih Şahin tarafından karşılanan Zekeriya Yapıcıoğlu'na HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam da eşlik etti.

DHA'nın haberine göre, görüşme sonrası açıklama yapan Yapıcıoğlu, "Çok uzun uzun açıklama yapamayacağım. Daha önce de görüşmelerimiz oldu Sayın Cumhurbaşkanı'yla, diğer partilerin genel başkanlarıyla da görüşmemiz oldu. Biraz daha sabretmemiz gerecek" dedi.

'BİRDEN FAZLA TEKLİF VAR'

"Bunlar netleşince kamuoyuyla paylaşacağız. Birkaç başlık vardı onları konuştuk" diyen Yapıcıoğlu, "Bu başlıklardan bir tanesi seçimlerle ilgili netleşince inşallah kamuoyuyla paylaşacağım. Birden fazla teklif (ittifak teklifi) var, biraz daha sabır. Görüşmelerimiz sürecek karar aşamasına gelince paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Ocak veya şubat ayında seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini söyleyen Yapıcıoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırlık yapabilmesi için 3 aylık bir zamana ihtiyacı var. Seçim tarihi netleşince bizim de kararımız netleşir. Henüz verilmiş bir karar yok" diye konuştu.

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