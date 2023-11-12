Başkan Erdoğan: Hep söylediğim gibi, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir

İşgalci İsrail abluka altındaki Gazze'de soykırım suçu işliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail sabrımızı zorluyor" çıkışı yaparken Riyad'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne toplantısı gerçekleştirildi. Zirve'de konuşan Başkan Erdoğan, "Kudüs kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullanarak İsrail'in Filistin'de yaptığı barbarlık sonrası tazminat ödemesi gerektiğini belirtti. Filistinlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Gazze'de insanlar ölüyor ama onların hiç birinin kılı kıpırdamıyor. Bu sadece acizlik değil, aynı zamanda korkaklıktır, vicdansızlıktır. Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır. Amerika ve Batılı ülkeler güya savunuculuğunu yaptıkları değerleri İsrail yönetiminin ihtiraslarına kurban etmişlerdir." dedi.