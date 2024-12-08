Başkan Erdoğan Gaziantep'te gençlerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te gerçekleştirdiği anahtar teslim töreni ve açılış programlarının ardından gençlerle bir araya geldi. Şahinbey'de Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesini açtıklarını ifade eden Erdoğan, "CHP belediyeciliği ile AK Parti belediyeciliği arasındaki en büyük fark budur. Gençleri merkeze alan bir parti varsa o da AK Parti'dir." dedi. Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.