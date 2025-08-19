PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan: Filistin için sahada olmayı sürdürüceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais'te makale kaleme aldı. Erdoğan, “Sınırları Aşan Merhamet: Medeniyetler İttifakı ve İnsani Diplomasi” başlıklı makalesinde insani yardımın siyaset üstü bir vicdan meselesi olduğunu; Türkiye'nin mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan bir ülke olarak öne çıktığını vurguladı. Gazze'ye bugüne kadar 101 bin ton yardım gönderildiğini belirten Erdoğan, Filistin'in özgürlüğü için sahada olacaklarını söyledi. İsrail'in insanlığın vicdanını ayaklar altına aldığını dile getirdi.

