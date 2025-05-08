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Başkan Erdoğan: Evlenecek gençlere daha fazla destek olun
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Başkan Erdoğan: Evlenecek gençlere daha fazla destek olun

Giriş Tarihi: 8.05.2025 15:24:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bu eserler ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki dostlarımız için hayırlı uğurlu olsun." dedi. İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle evliliğin zorlaştırılmasını doğru bulmadıklarını belirten Erdoğan, "Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum." diyerek vakıflara çağrı yaptı.

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