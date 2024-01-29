Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, programda önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimine günler teşkilata gece gündüz yorulmadan çalışma mesajı veren Erdoğan, "31 Mart'ta emanetleri devralacağız" dedi. AK Parti'nin farklılığın ortaya çıktığı oluşum olduğunu belirten Erdoğan, "Kadınlar için kıraathane yapacağız" dedi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay görevine "turistik gezi" diyen muhalefete çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Esasen bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez." ifadelerini kullandı.