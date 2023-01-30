Başkan Erdoğan Denizli'de kadın işçilerle buluşma töreninde rakamlarla duyurdu: Cumhuriyet tarihi rekoru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de emekçi kadınlarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında kadın istihdamının önemine dikkat çekerken "İş gücüne katılım düzeyleri yüzde 27’lerde olan kadınlarımız, bugün yüzde 36 ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca AK Parti'nin kadın üye sayısına vurgu yaparak "Hamdolsun kadınlarımız da bize sahip çıktı, bizim hep yanımızda oldular. Bizimle mücadeleye girecek olan 2 defa düşünmesi lazım." dedi.