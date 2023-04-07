Başkan Erdoğan BBP lideri Destici ile görüştü! Destici toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Destici, şu ifadeleri kullandı:

4 partimizin oyu 47-48, bununla Meclis'in yüzde 55-60'ını çıkarabiliriz diye bu düşüncemi daha önce de paylaşmıştım. Ben bu düşüncedeydim ama MHP listeyi verince geriye 3 partimiz kaldı. DSP de biliyorsunuz Cumhur İttifakı'na dahil oldu. DSP, Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden bir tanesi... Biz bundan sonrasında ne yapabiliriz, Yeniden Refah Partisi var biz varız AK Parti var, bununla ilgili düşüncelerimi, fikirlerimi paylaştım. Fatih Erbakan ile de görüşeceğiz. Son duruma göre hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz. BBP de seçime hazır. BBP olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak seçmenimizin karşısına çıkmış olacağız.