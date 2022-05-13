Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan AKM''de düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan AKM''de düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan AKM''de düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu
13.05.2022 20:50

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:42
Mansur Yavaş’tan ABB...
Güncel 08:11
Kaftancıoğlu kararının perde...
Güncel 30:59
Sınır karakoluna havanlı...
Güncel 30:35
Ömer Çelik'ten önemli...
Güncel 00:17
Mehmetçik vurdukça ses HDP'den...
Güncel 03:03
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan...
Güncel 05:55
CHP'nin FETÖ ile ilişkisi bir...
Güncel 00:38
İETT fiyaskosunda bugün!
Güncel 01:34
İçişleri Bakanı Süleyman...
Güncel 00:42
CHP'nin sığınmacı...
Güncel 01:52
Müzik yayını saati uzatıldı
Güncel 03:16
Evlilik arifesinde epilasyona...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM'de gerçekleştirilen Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Necip Fazıl'ı 'Şairlerin Sultanı' olarak tamamlayan Erdoğan, "Emsalsiz bir hatipti. Mazi ile ati arasında irtibatın koparıldığı bir dönemde kabalıkların ve kalabalıkların karşısına eserleriyle çıktı" ifadelerini kullandı. Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya'ya verdiği öneme değinene Başkan Erdoğan, "Hamdolsun Ayasofya üstadın dediği gibi açıldı. Vefat günü ikindi namazına Ayasofya Camii'nde hatim duası yapılacaktır" dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA