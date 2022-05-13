Başkan Erdoğan AKM''de düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM'de gerçekleştirilen Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Necip Fazıl'ı 'Şairlerin Sultanı' olarak tamamlayan Erdoğan, "Emsalsiz bir hatipti. Mazi ile ati arasında irtibatın koparıldığı bir dönemde kabalıkların ve kalabalıkların karşısına eserleriyle çıktı" ifadelerini kullandı. Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya'ya verdiği öneme değinene Başkan Erdoğan, "Hamdolsun Ayasofya üstadın dediği gibi açıldı. Vefat günü ikindi namazına Ayasofya Camii'nde hatim duası yapılacaktır" dedi.