Başakşehir – Kayaşehir Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li İBB'nin tamamlayamayıp bakanlığın tamamladığı Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösteren Erdoğan, "İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın gündeminde seccadeyi ayaklar altına alan Kemal Kılıçdaroğlu da var idi... Başkan Erdoğan konuya ilişkin "Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi nereye bakar bilemem" dedi. TOGG'un teslimatlarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, Aliyev'den sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e de TOGG gideceğini söyledi. Başkan Erdoğan pazartesi gününü işaret ederek "Uçak gemimizi devreye alıyoruz. Silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğiz" açıklamasını yaptı.