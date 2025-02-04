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Bakan Vedat Işıkhan’dan SGK’ya borcunu ödemeyen belediyelere çağrı | VİDEO
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Bakan Vedat Işıkhan'dan SGK'ya borcunu ödemeyen belediyelere çağrı | VİDEO

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 16:31 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 16:31

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK'ya borçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Ocak ayı itibariyle de bu rakamın 162 milyara ulaştığını da söyleyebiliriz." dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren Işıkhan, "Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerindeki borçların büyük bir kısmının yine CHP'li belediyelere ait olduğunu buradan tekrar vurgulamak istiyorum. Bu tablo bir ay önce de öyleydi. Şu anda bu durumda." dedi. Borcu olan belediyelere son kez çağrı yapan Işıkhan, "Çünkü artık biliyorsunuz belediyeler ve bağlı şirketlerinin prim borçlarının kaynaktan kesilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı söz konusu. Yakın zamanda da yani şubat ayının ortasında da biz bu kararı resmen uygulamaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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