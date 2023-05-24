Bakan Vedat Bilgin A Haber ekranlarında önemli açıklamalar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin 14 Mayıs seçimlerini yorumlarken "Milletimiz 14 Mayıs'ta demokrasi kültümüzü ve geleneğimizi güçlendirmeyi seçti." ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'a yönelik verdiği desteği de yorumlarken "Cumhurbaşkanımız Türk Devletleri Teşkilatı'na çok önem veriyor. Bu Türkeş'in hayaliydi, gerçek oldu" dedi. Öte yandan Bilgin taşeron işçiler ve memur maaşlarına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.