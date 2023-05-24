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Bakan Vedat Bilgin A Haber ekranlarında önemli açıklamalar!

Bakan Vedat Bilgin A Haber ekranlarında önemli açıklamalar!
24.05.2023 00:15 - Son Güncelleme: 24.05.2023 00:28

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin 14 Mayıs seçimlerini yorumlarken "Milletimiz 14 Mayıs'ta demokrasi kültümüzü ve geleneğimizi güçlendirmeyi seçti." ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'a yönelik verdiği desteği de yorumlarken "Cumhurbaşkanımız Türk Devletleri Teşkilatı'na çok önem veriyor. Bu Türkeş'in hayaliydi, gerçek oldu" dedi. Öte yandan Bilgin taşeron işçiler ve memur maaşlarına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

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