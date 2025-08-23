Bakan Uraloğlu: "Zengezur Koridoru’ndan 30 yılda 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Dilucu Demir Yolu'nun stratejik önemine dikkat çekip "Zengezur Koridoru'ndan 30 yılda 147,6 milyar lira kazanç sağlayacağımızı hesaplıyoruz" dedi. Suriye sınırında tırların yükle-boşalt yapmadan geçişi için adım atıldığını belirten Uraloğlu, "Ürdün, Suriye ve Türkiye sonbaharda masaya oturacak" dedi. Bakan Uraloğlu Şam ve Halep Havalimanları'nın yanı sıra Gaziantep - Halep Demiryolu ağını ayağa kaldırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Esenboğa Metrosu'nu projelendirme çalışmalarının devam ettiğini 2026'da ihaleye çıkılacağını söyledi. Öte yandan Uraloğlu, yollardaki hız sınırı çalışmalarına dair detay verdi.