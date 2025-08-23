PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Uraloğlu: "Zengezur Koridoru’ndan 30 yılda 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Dilucu Demir Yolu'nun stratejik önemine dikkat çekip "Zengezur Koridoru'ndan 30 yılda 147,6 milyar lira kazanç sağlayacağımızı hesaplıyoruz" dedi. Suriye sınırında tırların yükle-boşalt yapmadan geçişi için adım atıldığını belirten Uraloğlu, "Ürdün, Suriye ve Türkiye sonbaharda masaya oturacak" dedi. Bakan Uraloğlu Şam ve Halep Havalimanları'nın yanı sıra Gaziantep - Halep Demiryolu ağını ayağa kaldırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Esenboğa Metrosu'nu projelendirme çalışmalarının devam ettiğini 2026'da ihaleye çıkılacağını söyledi. Öte yandan Uraloğlu, yollardaki hız sınırı çalışmalarına dair detay verdi.

Rapçi Çakal Hayrabolu konseri sonrası ayağından vuruldu | VİDEO İZLE
Bursa'da yeğenini erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı
Süleymaniye karıştı! Bafel Talabani kuzeni Lahur Talabani'yi böyle gözaltına aldırdı
Aksaray'da asansör kabininde korkunç düşüş: 2 usta ağır yaralandı

