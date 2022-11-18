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Bakan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi: ispat etmeyen şerefsizdir

Bakan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi: ispat etmeyen şerefsizdir
18.11.2022 22:40

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına yanıt verirken, "'Türkiye cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyor' iddiasını ispat etmeyen Kılıçdaroğlu şerefsizdir" dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un uyuşturucu ticareti ve kara para aklama konularında söylediklerine yanıt verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyor" iddiasını hatırlatan Soylu şöyle konuştu: "Türkiye cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyor. Bu salonda kimin aklına geliyor bu. Kara parayı aklayan şerefsizdir, uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir."

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