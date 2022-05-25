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Bakan Murat Kurum’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: "Mesele kaçmaksa eğer siz bu işin kitabını yazdınız"

Bakan Murat Kurum’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: "Mesele kaçmaksa eğer siz bu işin kitabını yazdınız"
25.05.2022 18:58

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Güngören'deki temel atma töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun zamanlaması manidar olan FETÖ vari iftira kampanyasına sert tepki gösterem Kurum, "Mesele kaçmaksa eğer siz bu işin kitabını yazdınız. 'Türkiye'de darbe olursa tankların önüne önce ben yatarım' diyordunuz. 15 Temmuz'da yatamadınız, evlere sığınıp kahve içerek aziz milletimizin, şehitlerimizin bombalanmasını seyrettiniz" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, CHP'li İBB'yi de "Yemyeşil dikey bahçeleri harabe edenler mi bize çevrecilik dersi verecek? Dünyanın en modern atık su tesislerini durduranlar mı, iptal edenler mi bize doğaseverlikten bahsedecek?" sözleriyle eleştirdi.

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