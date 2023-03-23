RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları Bakan Kurum: Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışacağız

Bakan Kurum: Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışacağız

Bakan Kurum: Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışacağız
23.03.2023 17:24

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:38
CHP yandaşı Can Ataklı'dan...
Güncel 03:13
Başkan Erdoğan deprem...
Güncel 01:15
Milli Muharip Uçak piste çıktı
Güncel 02:24
BBP lideri Destici: HDP'yi İYİ...
Güncel 01:58
Manisa'da kan donduran olay!...
Güncel 00:37
Temel Karamollaoğlu'ndan...
Güncel 02:30
Başkan Erdoğan: Deprem...
Güncel 04:38
Gazeteci-yazar Sadık Albayrak...
Güncel 06:18
HDP 6’lı koalisyona dahil...
Güncel 11:30
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş A...
Güncel 07:38
Enerji ve Tabii Kaynaklar...
Güncel 00:21
TEM Otoyolu'nda hafriyat...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 kentte kalıcı konutlar için temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. "Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışacağız" diyen Bakan Kurum, "20 yılda 1 asırlık yatırım yaptıysak 3,3 milyon konutumuzu nasıl konutlarımızı teslim ettiysek aynı anlayışla 11 ilimiz için çalışacağız. Anadolu için yükselen Anadolu için tarihten aldığımız ilhamla 11 ilimizi kendi kimliği tarihi dokusuyla sanayisiyle kültürüyle yeniden ayağa kaldırmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA