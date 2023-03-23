Bakan Kurum: Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 kentte kalıcı konutlar için temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. "Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışacağız" diyen Bakan Kurum, "20 yılda 1 asırlık yatırım yaptıysak 3,3 milyon konutumuzu nasıl konutlarımızı teslim ettiysek aynı anlayışla 11 ilimiz için çalışacağız. Anadolu için yükselen Anadolu için tarihten aldığımız ilhamla 11 ilimizi kendi kimliği tarihi dokusuyla sanayisiyle kültürüyle yeniden ayağa kaldırmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.