Haberler Güncel Videoları Bakan Kurum kentsel dönüşümde kira yardımlarının artırıldığını açıkladı! En yükseği 3 bin 500 lira!

Bakan Kurum kentsel dönüşümde kira yardımlarının artırıldığını açıkladı! En yükseği 3 bin 500 lira!

Bakan Kurum kentsel dönüşümde kira yardımlarının artırıldığını açıkladı! En yükseği 3 bin 500 lira!
09.03.2023 00:08 - Son Güncelleme: 09.03.2023 00:14

OTOMATİK OYNAT

Güncel 08:29
SON DAKİKA I 2023 hac kura...
Güncel 01:05
Ahmet Davutoğlu’ndan HDP’ye...
Güncel 02:08
İnfaz erteleme ve İcra İflas...
Güncel 02:11
İcra kanun teklifi Meclis'e...
Güncel 01:09
(8 Mart) hava nasıl olacak,...
Güncel 00:30
Meral Akşener sorulan soruları...
Güncel 01:07
Meral Akşener'den deprem...
Güncel 00:53
Başkan Erdoğan Brunei Sultanı...
Güncel 04:05
Başkan Erdoğan, Brunei...
Güncel 01:34
"Hatay’da su sıkıntısı yok"
Güncel 02:02
Felaket unutulmasın diye...
Güncel 00:45
Canlı yayında Meral Akşener’i...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımlarının artırılacağını ve Nisan ayından itibaren yeni tutarların hesaplara yansıtılacağını açıkladı.

Güncel Videoları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptığı açıklamada kentsel dönüşümde kira yardımının arttırıldığını açıklayarak, "Kentsel dönüşümde kira yardımı, kamulaştırma yardımı, vatandaşımıza süreci yürütebilmesi adına finans desteği, faiz desteği gibi birçok destek veriyoruz. Kira yardımlarını arttıracağız" dedi.

KİRA DESTEĞİ, İSTANBUL'DA 3 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Kira yardımlarındaki artışı açıklayan Kurum, "Şu an Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla İstanbul'da bin 500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA