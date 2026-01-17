Bakan Kurum "Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni"ne katıldı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBakan Kurum "Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni"ne katıldıBakan Kurum "Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni"ne katıldıGiriş Tarihi: 17 Ocak 2026 15:38 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da "Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni"nde konuştu.Bunlar da Var 00:32Antalya'da karne günü kapkara haber: 1 ölü 1 yaralı 16.01.2026Cuma 04:30Güngören'de Atlas Çağlayan cinayeti kamerada! 16.01.2026Cuma 00:43Güngören’de “yan baktın” kavgası can aldı: 17 yaşındaki Atlas öldü 16.01.2026Cuma 00:20Dehşet anları kamerada! Site bahçesinde pompalı cinayet 16.01.2026CumaCANLI YAYIN