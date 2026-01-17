PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Kurum "Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni"ne katıldı

Bakan Kurum "Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni"ne katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da "Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni"nde konuştu.

Bunlar da Var

Antalya'da karne günü kapkara haber: 1 ölü 1 yaralı
Antalya'da karne günü kapkara haber: 1 ölü 1 yaralı
Güngören'de Atlas Çağlayan cinayeti kamerada!
Güngören'de Atlas Çağlayan cinayeti kamerada!
Güngören’de “yan baktın” kavgası can aldı: 17 yaşındaki Atlas öldü
Güngören’de “yan baktın” kavgası can aldı: 17 yaşındaki Atlas öldü
Dehşet anları kamerada! Site bahçesinde pompalı cinayet
Dehşet anları kamerada! Site bahçesinde pompalı cinayet

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle