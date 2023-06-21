Bakan Koca’dan depremde göçük altında kalan Zeynep’in sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle adeta sarsılmıştı. Asrın felaketinde binlerce kişi göçük altında kalarak yaralanmıştı. Şanlıurfa’da göçük altında kalan 9 yaşındaki Zeynep Küçükler, acil ameliyatları ve yoğun bakım işlemleri için Uçak Ambulansla Ankara Cebeci Hastanesine getirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zeynep'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından güzel haberler verdi.. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Zeynep, kol kola da olsa yürüyebilmeye ve konuşabilmeye başladı. Hastamızla yakından ilgilenen ekibe teşekkür ediyor, Zeynep’e tekrar geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.