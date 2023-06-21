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Bakan Koca’dan depremde göçük altında kalan Zeynep’in sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Bakan Koca’dan depremde göçük altında kalan Zeynep’in sağlık durumuyla ilgili açıklama!
21.06.2023 18:01 - Son Güncelleme: 21.06.2023 18:09

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Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle adeta sarsılmıştı. Asrın felaketinde binlerce kişi göçük altında kalarak yaralanmıştı. Şanlıurfa’da göçük altında kalan 9 yaşındaki Zeynep Küçükler, acil ameliyatları ve yoğun bakım işlemleri için Uçak Ambulansla Ankara Cebeci Hastanesine getirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zeynep'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından güzel haberler verdi.. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Zeynep, kol kola da olsa yürüyebilmeye ve konuşabilmeye başladı. Hastamızla yakından ilgilenen ekibe teşekkür ediyor, Zeynep’e tekrar geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depreminde Şanlıurfa'da göçük altında kalan 9 yaşındaki Zeynep acil ameliyatları ve yoğun bakım işlemleri için Uçak Ambulansla Ankara Cebeci Hastanesine getirilmişti. Tedavisi Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde devam ediyor.

Ciddi ilerleme gösteren Zeynep, kol kola da olsa yürüyebilmeye ve konuşabilmeye başladı. Hastamızla yakından ilgilenen ekibe teşekkür ediyor, Zeynep'e tekrar geçmiş olsun diyoruz.

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