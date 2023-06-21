Bakan Koca’dan depremde göçük altında kalan Zeynep’in sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depreminde Şanlıurfa'da göçük altında kalan 9 yaşındaki Zeynep acil ameliyatları ve yoğun bakım işlemleri için Uçak Ambulansla Ankara Cebeci Hastanesine getirilmişti. Tedavisi Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde devam ediyor.

Ciddi ilerleme gösteren Zeynep, kol kola da olsa yürüyebilmeye ve konuşabilmeye başladı. Hastamızla yakından ilgilenen ekibe teşekkür ediyor, Zeynep'e tekrar geçmiş olsun diyoruz.