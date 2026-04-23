Bilal Erdoğan Muş'ta konuştu: "Çocuklarımızı korumak için daha talepkar olmalıyız"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Muş'ta düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl 23 Nisan'ın yaşanan acı olaylar nedeniyle buruk geçtiğini ifade eden Erdoğan, çocuk yetiştirmenin sadece ailelerin veya öğretmenlerin değil, tüm toplumun vebali olduğunu vurguladı. "Ben çocuğa merhametle davranmak zorundayım ki çocuk merhameti öğrensin" diyen Erdoğan, yetişkinlerin çocuklara örnek olması gerektiğini belirtti.

Sosyal Medya Düzenlemesi ve Güvenlik

Konuşmasında Meclis gündemindeki sosyal medya düzenlemesine değinen Erdoğan, çocukları korumak adına keskin tedbirlerin alınması gerektiğini savundu. Düzenlemenin sulandırılmadan ve hızla yasalaşması gerektiğini ifade eden Bilal Erdoğan, geçmişteki güvenlik zafiyetlerinden ders çıkarılması gerektiğini hatırlattı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda almak istediği güvenlik tedbirlerine engel olan yapıları eleştiren Erdoğan, çocukların hem fiziki hem de dijital dünyada güvenli bir ortamda büyümesi için toplumun daha talepkar olması gerektiğini söyledi.