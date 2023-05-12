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Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İşte Hatay Defne Devlet Hastanesi’nin son hali

Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İşte Hatay Defne Devlet Hastanesi’nin son hali
12.05.2023 16:59

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı videoda inşası süren devlet hastanesinde hastaların teşhisi ve tedavisi için kullanılacak olan ekipmanların yer aldığı dikkat çekti. Videoda bilgi veren Koca, hastanenin 300 yataklı olduğunu ifade etti. Ayrıca Koca, hastanenin prefabrik ya da geçici olmadığını kaydetti. Koca, hastanenin yüzde 60'a yakın yataklı servislerinin, ameliyathanelerinin, yoğun bakımlarının, laboratuvarlarının ve ana girişinin ağır çelikten yapıldığını dile getirdi. Öte yandan Koca, hastanenin tamamlandığında bütün birimleriyle hizmet vereceğini ve bütün odaların da teknik altyapısı sayesinde ihtiyaç olduğu durumlarda yoğun bakıma dönüşebileceği bilgisini paylaştı.

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