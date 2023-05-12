Haberler Güncel Videoları Arda Kural'ın son halini görenler inanamadı! Günden güne eridi 20 kilo verdi gitti bir de saç ektirdi kendini baştan yarattı

Arda Kural'ın son halini görenler inanamadı! Günden güne eridi 20 kilo verdi gitti bir de saç ektirdi kendini baştan yarattı

Arda Kural'ın son halini görenler inanamadı! Günden güne eridi 20 kilo verdi gitti bir de saç ektirdi kendini baştan yarattı
12.05.2023 12:01 - Son Güncelleme: 12.05.2023 12:02

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Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Kural, o dönem geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. Sonrasında da hiç görmek istemediğimiz o haliyle karşımıza çıkmıştı. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural sonrasında hayatına çeki düzen verdi. Tedavi gördü, zayıfladı ve kariyerine yeniden devam etmek için kolları sıvadı. Son olarak paylaştığı karede hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

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