RAMAZAN İMSAKİYE
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Bakan Dönmez, Togg'a binmek isteyen Gülistan teyzeyi kırmadı!

Bakan Dönmez, Togg'a binmek isteyen Gülistan teyzeyi kırmadı!
13.04.2023 22:07 - Son Güncelleme: 13.04.2023 22:07

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de Togg'a binmek isteyen Gülistan Avcı’nın talebini kırmadı. Dönmez, sürücü koltuğunda olduğu araca Avcı'yı bindirdi ve onunla bir süre yolculuk etti.

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Aynı zamanda AK Parti 28'inci Dönem Eskişehir Milletvekili Adayı da olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez seçim çalışmalarına hızlı başladı.

İlk olarak Emek Mahallesinde esnaf ziyaretinde bulunan Dönmez, sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.

"Allah başkanımıza zeval vermesin"

Emek Mahallesi ziyaretinde Dönmez'den mahalle sakinlerinden Gülistan Avcı talepte bulundu.

"Öbür dünyada sorarlarsa Togg'un yanında durduk. Bindik demek isterim" diyen Gülistan Teyzeye Bakan Dönmez, "Şimdi beni ağlatacaksın" diyerek şoför koltuğunda olduğu araca bindirdi ve bir süre yolculuk etti.

Fotoğraf: DHA

Araca biner binmez ellerini duaya açan Avcı, "Allah'ım devletimize zeval vermesin. Başkanımıza da zeval vermesin. Her gün dua ediyorum namazlarımda. İnşallah kazanır." dedi.

Bakan Dönmez de şunları söyledi:

"Şer ittifakı bir araya geldi. Her şeye evet diyorlar. Ablacım 2 kişi bakkalı dükkanı idare edemez 7 kişi diyor ki biz devleti idare edeceğiz."

"Çok güzeldi"

Yolculuk sonunda duygularını dile getiren Avcı, "Çok güzeldi. Allah bin kat razı olsun. Allah'ım kazasız belasız herkese versin." diye konuştu.

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