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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024, 11:24 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024, 12:05

Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı megakent İstanbul’un ulaşımını rahatlatmak için çok önemli projelere adım atıyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “Kalkınma Yolu Projesi’nin en önemli güzergâhlarından birisi olan ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ üzerinden geçecek demir yolu projesinin ihalesini bu yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz onu yaptığımız takdirde yapımı 4-5 yıl sürecek ve inşallah 2028 yılı içerisinde hayata geçirmiş oluruz.” dedi. İstanbul için kritik öneme sahip atılımla Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı birbirine demir yoluyla bağlanacak. Diğer yandan Türkiye’nin gözbebeği olacak demir yolu hattı 120 kilometre uzunluğunda alacak. Dev proje ile Asya ile Avrupa arasında kesintisiz olarak yüksek kapasiteli yük ve yolcu taşıması gerçekleşecek.

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