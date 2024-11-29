Bahçesaray Belediyesine kayyum atandı

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık, Hazır'ın yargılandığı iki ayrı davada aldığı cezalar ve devam eden soruşturmalar nedeniyle görevden alındığını açıkladı. Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Hazır'ın yerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46. maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliği tarafından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.