Azerbaycan'da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Erdoğan'ı zirvenin yapılacağı alanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. Aliyev ile kucaklaşan Erdoğan daha sonra aile fotoğrafına katıldı. Başkan Erdoğan ardından BM İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız" dedi. İsrail'in Gazze zulmünü yeniden dünyaya haykıran Erdoğan, "Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.