10 ilde dev sahte sertifika operasyonu

Jandarma'dan 10 İlde Eş Zamanlı Baskın

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli eğitimler sonunda sertifika verme vaadiyle öğrencileri dolandıran bir şebeke takibe alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 10 ilde belirlenen adreslere Jandarma Özel Harekat (JÖH) destekli operasyon gerçekleştirdi.

MASAK Raporu Vurgunun Boyutunu Ortaya Koydu

Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan finansal rapor oldu. Şüphelilerin banka hesaplarını inceleyen ekipler, sahte sertifika ticareti üzerinden dönen para trafiğinin 1 milyar 517 milyon TL'yi aştığını tespit etti.

17 Gözaltı, 1 Firari

Hakkında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 17'si, ikametlerine yapılan baskınlarla yakalanarak Aydın'a getirildi. Operasyon anında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve sahte belgeye el konulurken, firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi.

Eğitim Vaadiyle Dolandırdılar

Şebekenin, özellikle mesleki gelişim ve sertifika ihtiyacı olan öğrencileri hedef aldığı, geçerliliği olmayan sahte belgeler karşılığında yüklü miktarda haksız kazanç sağladığı öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.