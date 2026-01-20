Avcılar'da tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti | VİDEO

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıAvcılar'da tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti | VİDEOAvcılar'da tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti | VİDEOGiriş Tarihi: 20 Ocak 2026 10:22 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Avcılar'da tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerini görünce sarıldı. Darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kadın polise şikayetçi olmadığını söyledi.Bunlar da Var 00:48Elazığ'da ölümlü trafik kazası: Karı koca vefat etti! 19.01.2026Pazartesi 00:33Deli Yürek'in Zeynep'iydi, Şimdi yoga ustası: Esnekliğiyle sosyal medyayı salladı! 19.01.2026Pazartesi 00:43Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu 18.01.2026Pazar 00:45İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı 18.01.2026PazarCANLI YAYIN