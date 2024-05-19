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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024, 10:47 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024, 10:47

Atatürk’ü temsil eden bayrak karaya çıktı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk'ün Samsun’a ayak basışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı. Kutlamalar, saat 07.45'te Atatürk Anıtı'nda başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Anıttaki törenin ardından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi. Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımını attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı. Burada 2 denizci ve 2 karacı asker ile birlikte 1 denizci subay, 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, Samsun Valisi Orhan Tavlı nezaretinde 5 izciye teslim edildi.

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