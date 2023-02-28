Haberler Güncel Videoları Asrın felaketinde 23. gün! Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesi Malatya'da önemli açıklamalar

Asrın felaketinde 23. gün! Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesi Malatya'da önemli açıklamalar

Asrın felaketinde 23. gün! Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesi Malatya'da önemli açıklamalar
28.02.2023 19:42 - Son Güncelleme: 28.02.2023 19:43

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:10
İşte "Deprem vergileri...
Güncel 01:06
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den...
Güncel 03:56
Hatay'daki yangın kontrol...
Güncel 04:26
Deprem öncesi nikah tarihi...
Güncel 02:07
SON DAKİKA I Antakya'da...
Güncel 02:46
Mehmetçik çadır kentte...
Güncel 06:50
SPOR Süper Lig ekiplerinin...
Güncel 02:42
SON DAKİKA I Malatya'daki 5,6...
Güncel 01:37
CHP yandaşı Enver Aysever'den...
Güncel 06:08
Başkan Erdoğan Adıyaman'da...
Güncel 05:37
Başkan Erdoğan’dan deprem...
Güncel 04:30
Başkan Erdoğan ve Devlet...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan ve Afşin'i ziyaret etti. Erdoğan daha sonrasında incelemelerde bulunmak üzere Malatya'nın Doğanşehir ilçesine gitti. Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti. Erdoğan ayrıca birkaç ay içerisinde 309 bin konutun inşasına başlanacağını açıkladı. 15 bin TL taşınma ödemelerinin bugün başladığını belirten Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak buradayız, sizin yanınıdayız." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA