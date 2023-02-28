Asrın felaketinde 23. gün! Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesi Malatya'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan ve Afşin'i ziyaret etti. Erdoğan daha sonrasında incelemelerde bulunmak üzere Malatya'nın Doğanşehir ilçesine gitti. Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti. Erdoğan ayrıca birkaç ay içerisinde 309 bin konutun inşasına başlanacağını açıkladı. 15 bin TL taşınma ödemelerinin bugün başladığını belirten Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak buradayız, sizin yanınıdayız." dedi.