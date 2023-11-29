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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023, 12:43 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 12:56

Artvin son dakika haberi: Artvin cam terasta feci ölüm! Seyir terasından düşen kadın hayatını kaybetti!

Artvin'in Hatila Vadisi Milli Parkı'nda, 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen Sultan Sağlam (50) hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşmak için 6 saat süren zorlu çalışmaların ardından, kadının cansız bedeni uçurumdan çıkartıldı. Detaylar videomuzda.

Artvin'in Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen 47 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayın intihar olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ticari taksiyle Artvin merkeze bağlı Taşlıca Köyü Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan cam seyir terasına giden Sultan Sağlam (47), henüz sebebi belli olmayan bir nedenden 220 metre yükseklikte bulunan cam terastan düştü. Taksi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cansız bedenini çıkartmak için ekipler çalışma başlattı. UMKE, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK), İtfaiye ekipleri eşliğinde, halat ve sedye yardımıyla ekipler 220 metrelik uçurumdan, 6 saatlik çalışma sonucunda Sultan Sağlam'ın cansız bedenine çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayın intihar olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

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