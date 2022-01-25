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Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı! ‘İşte İstanbul’un hali’

Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı! ‘İşte İstanbul’un hali’
25.01.2022 01:51 - Son Güncelleme: 25.01.2022 01:55

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İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolu yürüyerek geçmeye çalışan bir vatandaş ise, "Evet, göster. İstanbul'un halini göster. Arnavutköy yolunda 3 gidişli 3 gelişli yol. Ana yolu görüyorsunuz dimi, bakın bir tane araba yok. İnsanlar ne halde, ne vaziyette." diyerek CHP’li İBB'ye tepki gösterdi

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