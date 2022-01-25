Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı! ‘İşte İstanbul’un hali’

İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolu yürüyerek geçmeye çalışan bir vatandaş ise, "Evet, göster. İstanbul'un halini göster. Arnavutköy yolunda 3 gidişli 3 gelişli yol. Ana yolu görüyorsunuz dimi, bakın bir tane araba yok. İnsanlar ne halde, ne vaziyette." diyerek CHP’li İBB'ye tepki gösterdi