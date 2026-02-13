SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıAntalya'da şiddetli sağanak! Manavgat şelalesi taştı!Antalya'da şiddetli sağanak! Manavgat şelalesi taştı!Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 11:31 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 11:39 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Meteoroloji'nin sel, su baskını, hortum ve dolu riskine karşı uyarı yaptığı Antalya'da Manavgat Şelalesi taştı. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Ahmet Çelik aktardı.Bunlar da Var 13:36AK Partili Osman Gökçek kürsü işgalinin perde arkasını A Haber'de anlattı: Özgür Özel Silivri'den arayıp "orayı karıştırın" dedi 12.02.2026Perşembe 08:28Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı 12.02.2026Perşembe 06:14Başkan Erdoğan’dan Sırbistan ile ticaret mesajı: Hedef 5 milyar dolar 12.02.2026Perşembe 01:03Şişli'deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme: O evden ikinci ceset çıktı! 12.02.2026PerşembeCANLI YAYIN