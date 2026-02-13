Adana'da sağanak! Caddeler göle döndü

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıAdana'da sağanak! Caddeler göle döndüAdana'da sağanak! Caddeler göle döndüGiriş Tarihi: 13 Şubat 2026 11:28 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 11:35 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarıda bulunduğu Adana'da yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.Bunlar da Var 13:36AK Partili Osman Gökçek kürsü işgalinin perde arkasını A Haber'de anlattı: Özgür Özel Silivri'den arayıp "orayı karıştırın" dedi 12.02.2026Perşembe 08:28Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı 12.02.2026Perşembe 06:14Başkan Erdoğan’dan Sırbistan ile ticaret mesajı: Hedef 5 milyar dolar 12.02.2026Perşembe 01:03Şişli'deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme: O evden ikinci ceset çıktı! 12.02.2026PerşembeCANLI YAYIN