Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber'de açıklamalarda bulunacak
Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 09:50 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 09:56
Adalet Bakanı Akın Gürlek bu akşam saat 21:00'da A Haber'de özel röportaj gerçekleştirecek.