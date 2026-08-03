Munzur Vadisi'nde alevlerle mücadele: Ekipler sarp araziyi tırmıklarla aşıyor

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 22:27

Sarp ve engebeli arazi müdahaleyi güçleştiriyor

Bakanlar Kurulu kararıyla 1971 yılında milli park ilan edilen; zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve yaban hayatıyla öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kara yolu ulaşımının bulunmadığı sarp ve dağlık alanda yükselen alevleri kontrol altına almak için bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

Tırmık ve el aletleriyle alevlere baraj kuruyorlar

Araç girişinin mümkün olmadığı engebeli araziyi yürüyerek aşan ekipler, yangın bölgesine güçlükle ulaştı. Alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını engellemek için rüzgar ve zorlu doğa koşullarına karşı zamanla yarışan ekipler, tırmık ve el aletleriyle yangına müdahalesini sürdürüyor.

Zorlu mücadele dronla kaydedildi

Ekiplerin dik kayalıklar ve sık ormanlık alanda alevleri söndürmek için yürüttüğü amansız çalışma ve yangının boyutu dron kameraları tarafından havadan görüntülendi. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.