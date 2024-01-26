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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 00:42 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 01:00

Ankara'ya hizmet belediyeciliği geliyor | ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan müjde: "Mamak'a metro yapacağız"

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlıkları coşku ve birliktelikle devam ediyor. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, kentin ulaşım, trafik ve ciddi anlamda otopark problemi olduğunu söyleyerek, "Ankara’da bir devrim yapacağız. Ankara’da durakta bekleme devrini bitireceğiz" dedi. Bununla da yetinmeyen Altınok, Mamak'a metro müjdesi verdi. Mamak’a metro yapılması için Büyükşehir Belediyesine 320 milyon euro kredi verildiğini belirten Altınok, "Ulaştırma Bakanımızla konuştuk; 7 kilometre değil, 37 kilometre metroyu da göreve geldikten sonra yapacağız. Hızlı yapacağız, bizde 'Yavaş' yok." ifadelerini kullandı.

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