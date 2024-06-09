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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024, 01:12 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024, 01:12

Ankara'da neden su baskınları yaşanıyor? Melih Gökçek'ten A Haber'de Mansur Yavaş'a sert tepki

Başkent Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve binaları su basarken araçlar yolda kaldı. Onlarca vatandaş ise mağdur oldu. Konuya ilişkin Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber'de açıklamalarda bulundu. Gökçek, Satır Arası programına telefon bağlantısı ile yaptığı açıklamada, "Ankara'da mazgal temizliği yok. Ankara'da ızgara ve mazgalları temizlemezseniz su baskınları yaşanır. Bunun sebebi ASKİ'nin görevini yapmamasıdır." dedi. Öte yandan Yavaş'a tepki gösteren Gökçek, "Ankara'nın bu hale düşmesinin tek nedeni Mansur Yavaş'ın beceriksizliğidir. İşi bilmemesidir. Bakın bugün İstanbul'da kendisi. Ne işin var senin İstanbul'da Ankara bu haldeyken? Neymiş, Ekrem İmamoğlu Belediyeler birliği başkanı oldu, bu da başka bir birliğin başkanı olacak oraya gidiyor, başka bir derdi yok. Adamın bütün gayesi yeniden cumhurbaşkanlığına aday olmak, Ankara'nın a'sıyla alakası yok." ifadelerini kullandı.

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