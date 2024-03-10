31 Mart yerel seçimleri için PKK partisi DEM ile kirli pazarlığa oturan CHP, Esenyurt, Mersin ve Akdeniz'de "kent uzlaşısı" adı altında ittifak yapmıştı. CHP'nin Ankara'da DEM'lendiğini gözler önüne seren açıklama DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan'dan geldi. Türkdoğan, Polatlı, Yenimahalle ve Bala'da kent uzlaşısı yapıldığı söyledi ancak Özgür Özel iş birliğini "Kesinlikle böyle bir şey yok" diyerek inkar etti. Duruma tepki gösteren Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok ise “Sadece üç ilçe değil, Ankara’nın tamamında bir iş birliği gözüküyor" şeklinde konuştu.