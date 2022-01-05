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Ankara Pursaklar'da 10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes 9 operasyon geçirdi! Son hali yürek dağladı

Ankara Pursaklar'da 10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes 9 operasyon geçirdi! Son hali yürek dağladı
05.01.2022 12:55

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 35 gün önce okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca, geçirdiği 9 ameliyatın ardından yeniden yürümeye hazırlanıyor. Koca'nın durumuna ilişkin açıklama yapan Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, "Önümüzdeki süreçte fizik tedavi ile beraber çocuğu biraz daha toparlayacağımızı, muhtemelen bir iki gün içinde ilk defa ayağa kaldırabileceğimizi düşünüyoruz. Ayağındaki yarayı bir cihazla beraber destekleyerek çocuğu ilk defa yürüteceğiz" dedi.

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