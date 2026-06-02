Ankara merkezli 20 ilde operasyon: 180 milyar liralık "Kapalı Devre" bahis çetesi çökertildi!
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince 2021 yılından bu yana gizlilikle yürütülen ve "Börü 11" kod adlı gizli tanığın şok itiraflarıyla derinleşen organize suç örgütü soruşturmasında bugün 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi; sadece özel referanslarla girilebilen "kapalı devre" yazılımlar kullanan, para trafiğini ise tekel bayileri ile ticari taksiler üzerinden yöneterek tam 4 milyar dolar (180 milyar Türk Lirası) hacme ulaşan siber bahis ve kripto para ile kara para aklama şebekesine yönelik şafak baskınlarında, aralarında cezaevinden ve yurt dışından örgütü yönetenlerin de olduğu 59 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı!
