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Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı!

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı!
19.06.2023 18:00 - Son Güncelleme: 19.06.2023 18:02

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Son dakika haberleri... Terörün siyasi ayağı HDP hakkında devam eden kapatma davası kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. AYM'nin kararıyla ilgili AK Parti kanadından karara ilk tepki geldi. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, "Hangi gerekçeyle bu karar verildi? Hazine yardımı neden yapılıyor partilere?" diyerek tepki gösterdi. İşte detaylar...

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